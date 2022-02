„Vůbec mě nemrzí, co jsem udělal. Ať to bylo jakkoliv, chování mé sestry bylo naprosto nepřípustné,“ řekl před šesti lety Muhammada Waseem poté, co ho dopadla policie. Pákistánec skončil ve vězení za ohavný zločin. V červenci 2016 vlastnoručně uškrtil svou vlastní sestru Qandeel Balochovou. Nelíbilo se mu, jak se prezentovala na sociální síti, kde se nebála odhalit svůdné křivky.

Odvážnými snímky se snažila bojovat proti patriarchální kultuře. Balochová často čelila výhružkám za svou činnost, přesto ale nadále zveřejňovala z pohledu tamní společnosti provokativní fotografie a videa. Lidé ji přezdívali pákistánská Kim Kardashian. Muhammad podle informací britského deníku Daily Mail vraždil kvůli své cti.

V roce 2019 ho soud poslal na doživotí do vězení, ale Waseem se proti rozsudku odvolal. Po smrti krásné ženy se její rodiče nechali slyšet, že svému synovi nikdy neodpustí, ale po letech změnili svůj názor. U soudu ve městě Multan vystoupila jeho matka Anwar Mai, která ve svém prohlášení uvedla, že svého syna omilostňuje.

Přesto, že vražda Qandeel vyvolala rozruch v zemi a parlament se pod tlakem veřejnosti rozhodl přijmout nový zákon, jenž zpřísňuje trest za vraždu ze cti, Waseem byl po šesti letech propuštěn z vězení.

