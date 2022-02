K policii jste nastoupil za minulého režimu. Dokonce jste po revoluci v roce 1989 vstoupil do strany. Jak se na to díváte dnes?

„Jsem takzvaná stará struktura. Absolvoval jsem důstojnickou školu Sboru národní bezpečnosti, vojsk ministerstva vnitra a pohraniční stráže v Holešově. Z té jsem přecházel k tzv. Odboru zvláštního určení 14. správy Sboru národní bezpečnosti.“

Někdo by se za označení stará struktura styděl.

„Pocházel jsem z komunistický rodiny, babička byla v koncentračním táboře Majdanek, přežila ho. Děda byl nuceně nasazenej, přežil. Nemám rád, když o mně někdo tvrdí, jako pan Běla (dělal mu nějaký čas řidiče a ochranku a později byl podezřelý z jeho vraždy – pozn. red.), že jsem pomatený bolševik. To vůbec ne, vždycky jsem se snažil na věci dívat objektivně.“

Proč jste se k elitní policejní jednotce dal?

„Kariéru u ozbrojených složek jsem začal proto, že jsem už jako kluk chtěl být voják. Dobrodružství a touha po seberealizaci byla mnohem silnější než nějaké politické myšlení.“

Netajíte se, že nábor nováčků do URNA nebyl v 90. letech minulého století ideální.

„Za ohromnou chybu považuju, že v tý době se na tenhle útvar brali lidi z civilu, kteří měli třeba odsloužené dva roky základní vojenské služby. Jsou zapotřebí lidi, kteří už jsou trošku vyprofilovaní a sloužili u nějaké ozbrojené složky. Tím nechci říct, že všichni kluci z civilu byli špatní.“

Z ulice přišel i Karel Kopáč. V krimisérii Devadesátky i ve filmu Sametoví vrazi je vykreslovaný jako člen URNA. Jak to s ním bylo?

„Mě mrzí, když někdo ten útvar takhle degraduje. Kopáč byl dosazen do Útvaru rychlého nasazení tehdejším náčelníkem oddělení speciálních služeb. Neměl tam absolutně co dělat. Zaprvé přišel z civilu, za druhé to, že dělal vyhazovače, že se uměl porvat, to je fajn, ale to umí kdekdo. Jenže v tom není síla toho útvaru. Ta je v morálce, ve všeobecné přípravě každého příslušníka. Každý ten kluk musí umět vzít do ruky odstřelovačku, skákat padákem, potápět se, skočit jumping, zvládat taktiku boje atd. Útvar zasahuje jako kompaktní celek, lidi se doplňují jeden vedle druhého, umějí improvizovat, když někdo vypadne.“

Jaký Kopáč byl?

„Byl nám představený jako velký rváč. Na sebeobraně mu to celkem šlo. Byl takový trošku libový frajírek. Přestal být, když jsme šli skákat z deseti metrů v maskáčích a v kanadách. Karel se nám začal topit. Zjistili jsme, že neuměl ani pořádně plavat. Pak byl Žďákovák jumping (ze Žďákovského mostu později Kopáčův gang házel do orlické přehrady své oběti – pozn. red.), Karel neskočil. Když byla výsadková příprava, byl nemocnej. Říkal jsem si, jak mu to může procházet? Vždyť přece kdo to nedá, je z útvaru vyloučen. Jak ale mohl být vyloučen, když náčelník oddělení speciálních služeb byl jeho kámoš?“

Nakonec odešel.

„Oni tvrdí, že sloužil rok. Není to pravda. Karel Kopáč po měsíci výcviku, když měl v ruce průkaz příslušníka SNB se vstupenkou do URNA, pochopil, že je to nad jeho možnosti. Odešel sám. Mohl se ohánět tím, že byl příslušníkem rambo útvaru, tehdy to tak lidi brali, už si na tom mohl budovat nějakou pozici. V té době už podle mě dělali ty věci, které dělali. Žádným příslušníkem URNA ale nebyl, když neprošel ani základním výcvikem.“

Co je URNA?

Za založení Útvaru rychlého nasazení (URNA) se považuje rok 1981. Tehdy vznikla zvláštní jednotka určená k provádění specifických ozbrojených zásahů proti nebezpečným osobám v rámci tehdejšího Sboru národní bezpečnosti (SNB) jako Útvar zvláštního určení (ÚZU) SNB. Od roku 1985 nesla název Odbor zvláštního určení (OZU) správy vojsk ministerstva vnitra. Po roce 1989 byla URNA administrativně vyčleněna jako policejní útvar s celostátní působností. Je určena zejména k ozbrojeným zásahům proti teroristům, při únosech osob a dopravních prostředků, při zásazích proti nebezpečným pachatelům či při zadržování rukojmích.