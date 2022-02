Záchranné složky zasahovaly v Benátkách nad Jizerou, kde mělo dojít k napadení ženy. „Jedna osoba žena podle dosavadního zjištění měla utrpět řezné poranění v oblasti obličeje a to zatím nezjištěným předmětem. Co tomu incidentu předcházelo, policisté zjišťují s tím, že žena by měla být vrtulníkem transportována do nemocnice,“ uvedla pro Blesk policejní mluvčí Michaela Richterová. „Ženu jsme s úrazem hlavy se zajištěnými dýchacími cestami letecky transportovali do hradecké nemocnice,“ uvedla pro Blesk mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.

