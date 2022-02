Táta se syna zastával. „Byl u sousedky na návštěvě a nevím přesně, co se tam stalo. Syn ale před časem špatně zabrzdil auto a to jí poničilo plot. Teď k ní šel, aby si to vyříkali,“ popisoval otec útočníka Jan B. s tím, že se sousedkou mají jinak vcelku přátelské vztahy.

„Chvíli po tom, co se to stalo, mi sama volala. Brečela, že se doma bojí. To už přijela policie a sanitka ji pak odvezla. Z nemocnice je už dále doma,“ uvedl. Připustil, že syn se onoho osudného večera napil.

Alkohol i drogy

„Policisté říkali, že ho vezmou na záchytku. Drogy v tom nebyly,“ popisoval. Místo záchytky ale skončil útočník v policejní cele.

„Dechová zkouška na přítomnost alkoholu i test na omamné a psychotropní látky vyšly u zadrženého s pozitivním výsledkem,“ řekla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Zločin na krku

Podle informací Blesk.cz útočník sousedku škrtil. Když už si myslel, že nebožačku sprovodil ze světa, zalarmoval policisty. Sám se udal, že ženu zabil.

To se mu, naštěstí, nepovedlo a o napadenou se postarali záchranáři. „Byla transportována při vědomí na akutní příjem fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedla mluvčí záchranářů Mária Svobodová s tím, že žena byla mimo ohrožení života.

Otřesená napadená konflikt nekomentovala, ale policie ho jako banalitu nevidí. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závazného zločinu vraždy ve stadiu pokusu,“ dodala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Podle místních je navíc útočník problémový.

VIDEO: Dům, odkud šel útočník navštívit sousedku.

délka: 00:22.90 Video Muž měl kvůli sporu o plot navštívit sousedku, ženu škrtil a pak se udal policii. Romana Vébrová, PČR