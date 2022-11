ČNB řešila změny u hypoték. Ceny nemovitostí jsou dál nadhodnocené, přijde pokles?

V letošním pololetí byly podle centrální banky zhruba o 60 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 40 procent vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti.

Pod deset procent klesl podíl domácností, kterým příjmy umožňují bezpečně dluhově financovat průměrný byt při současné výši úrokových sazeb.

Podle scénáře ČNB by ceny rezidenčních nemovitostí měly v prvním pololetí příštího roku meziročně klesnout o šest až deset procent. Pravděpodobnost této úpravy cen roste, řekl ředitel sekce finanční stability Libor Holub.

„Určité signály korekce už na trhu pozorujeme,“ řekl. K rychlejšímu poklesu cen nemovitostí by podle Holuba mohlo přispět především zvýšení míry nezaměstnanosti nebo omezení dostupnosti hypotečních úvěrů.

ČNB zpřísnila limity pro poskytování hypoték loni v listopadu s platností od letošního dubna. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) snížila na 80 procent z předchozích 90 procent. Limit 90 procent je možné uplatnit pro žadatele mladší 36 let. Zároveň obnovila další příjmové limity pro poskytování hypoték.

Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, je od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak je 9,5. Limit ukazatele DSTI, tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, je 45 procent. U mladých do 36 let to aktuálně činí 50 procent.

Nadhodnocené ceny i dopad inflace

Bankovní rada považuje rizika spojená s poskytováním hypotečních úvěrů nadále za zvýšená, uvedla členka rady Karina Kubelková.

„Nadhodnocené ceny nemovitostí, vyšší úrokové sazby z hypotečních úvěrů, dopad inflace a cen energií na životní náklady domácností, očekávané zpomalení hospodářské aktivity a významné ekonomické a geopolitické nejistoty jsou faktory, které v současnosti zvyšují rizika spojená s poskytováním hypotečních úvěrů,“ řekla novinářům. Upozornila, že přes 40 procent úvěrů má rizikový poměr výše splátky k příjmům.

Podle Holuba by však případné změny fixací hypoték neměly posunout významnou část úvěrů do rizikového poměru DSTI. Data ČNB podle něj ukazují, že by se sazby úvěrů po změně fixace mohly zvýšit o 2,5 až 4,2 procentního bodu. Vzhledem k růstu nominálních mezd od původní fixace nepředpokládá zásadní dopady na schopnost domácností splácet hypotéku.

Hůře dostupné hypotéky

„Hypoteční trh v posledních měsících citelně ochladl a objemy nově poskytnutých úvěrů jsou na úrovni začátku roku 2014. Přitom od té doby se ceny nemovitostí více než zdvojnásobily,“ řekl ČTK analytik České bankovní asociace Jakub Seidler.

Podmínky pro získání hypotéky jsou nyní poměrně přísné a vzhledem k vysokým úrokových sazbám i výrazně hůře dostupné. Propad v zájmu o hypoteční úvěr je meziročně 80procentní, ČNB proto nevidí důvod podmínky ještě zpřísňovat, doplnil konzultant společnosti 4fin Jiří Ušjak.