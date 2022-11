Bratři Adam a Aleš přišli o maminku a teď i o tátu Zdeňka: Pomohli jim policisté, šlo o jejich kolegu

Začalo to kolapsem, pak smutnou zprávou o nádoru a uvedením do umělého spánku. Policista Zdeněk Fišer (†45) dlouhé měsíce bojoval o život, jeho synové Adam a Aleš s ním. Bohužel, jejich tatínek po několika dlouhých měsících v kómatu zemřel. Z dětí jsou teď sirotci, před šesti lety jim rakovina vzala i maminku Renatu.

Zlom nastal v loňském roce o Silvestru. Policista Zdeněk Fišer byl tehdy na návštěvě na Ještědu, po celodenním lyžování večer zkolaboval a skončil v nemocnici. Lékaři mu následně diagnostikovali ucpání cév vlivem nádoru, který mu našli na mozku.

Šance, že se jeho stav začne zlepšovat, byla mizivá. Už ten den byl uveden do umělého spánku. U jinak zdravého a sportovně založeného dopravního policistu ze středních Čech to bylo šokující a nečekané. Stejně tak pro jeho dva syny Aleše a Adama (17 a 19).

Pro Zdeňka nebyl problém zaběhnou půlmaraton. Ze dne na den se z něj ale stal člověk upoutaný na nemocniční lůžko. „V únoru 2022 byl pak převezen do nemocnice v Rakovníku, kde byl taktéž v umělém spánku napojen na podpůrných přístrojích. Jedenáctý červnový den ale svůj boj o život definitivně prohrál,“ popisují smutně policisté, jeho kolegové.

Pouštěli mu hudbu

Jeho synové za ním do rakovnické nemocnice pravidelně docházeli, pouštěli mu jeho oblíbené skladby, vzkazy, informovali o tom, co se děje v naději, že je slyší, nebo že se snad probudí. On už je ale nedokázal ani chytit za ruku.

Obrovská rodinná tragédie se začala psát o několik let dřív, v roce 2013. Jejich maminku Renatu tehdy postihla rakovina. Od osudného roku byla na tři roky upoutána na lůžku, než v roce 2016 na následky dlouhé vážné nemoci zemřela. Alešovi a Adamovi bylo tehdy 11 a 13 let. „Zdeněk se o oba syny staral, snažil se jim nahradit chybějící maminku, vedl je ke sportovním aktivitám, byl příkladným tátou. Sám se navíc musel poprat s „odchodem“ své milované ženy, kterou mu vzala zákeřná rakovina,“ vypráví policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Během šesti let tak rodinu postihla ne jedna, ale rovnou dvě tragédie.

Naplnili své poslání

Když se o odchodu policisty dozvěděl středočeský policejní ředitel Václav Kučera, rozhodl se dvěma chlapcům pomoci. Společně s Křesťanskou policejní asociací vyhlásili veřejnou sbírku, do které přispěli policisté a občanští zaměstnanci.

Před několika dny jim společně s policejním kaplanem Jiřím Ignácem Laňkou předali šek. „Mezi policisty se vybralo 274 tisíc korun,“ dodala Suchánková. „Jsem si vědom toho, že peníze nemůžou nikdy nahradit vaše rodiče. Přesto jsme vám chtěli alespoň nějakým způsobem pomoci a alespoň finančně podpořit, třeba při vašich studiích. Váš otec byl skutečně příkladným policistou, který měl svou práci rád a vzhledem k jeho povaze byl i on sám mezi svými kolegy velmi oblíbený. Moc vám oběma přeji, abyste při svém nelehkém životním startu byli hlavně silní," komentoval tragédii ředitel.

25 let služby

Zdeněk Fišer zasvětil službě u policie 25 let svého života. Mezi kolegy byl oblíbený, dosahoval dobrých výsledků, zkrátka ho popisují jako dobrého „dopraváka“. Po jeho smrti se o dva chlapce stará jeho sestra Hana. Je to totiž jediná příbuzná, kterou mají.

Kučera jim ještě symbolicky předal policejní ocenění pro jejich otce, a to včetně Čestné medaile policejní prezidenta – in memoriam.