Učitel v Meziboří strkal žákovi hadr do pusy: Skandál, nebo „hec“?

Na sociálních sítích se před několika dny objevilo velmi znepokojující video z jedné ze soukromých škol na severu Čech. Na krátkém záběru je vidět, jak učitel strká do úst žákovi hadr a drží ho za hlavu. Ředitelka reagovala vyjádřením, že šlo o srandu a učitel to udělal „z hecu“. Žáci na druhou stranu popisují, s jakými nepříjemnostmi se ve škole musejí potýkat…

K incidentu došlo v soukromé škole Euduchem v Meziboří na Mostecku. Na videu, které má Blesk k dispozici, je vidět, jak učitel strká žákovi sedícímu v předních lavicích do úst růžový hadr a drží ho při tom za hlavu. Do smíchu studentovi očividně moc nebylo.

Video se začalo rychle šířit i na sociálních sítích. Upozornila na něj i známá učitelka Štěpánka Cimlová na svém instagramu. Podle informací Blesku jde o učitele Jiřího K. Stěžovat si na něj v minulosti mělo kvůli jeho chování vícero žáků.

„Pane soudruhu učiteli.“

Štěpánce Cimlové se v reakci na video ozvalo několik žáků ze zmíněné školy. Někteří popisují, že během hodiny nesmí pít nebo odejít na záchod. Zprávy jsou anonymizované a zveřejněné po dohodě se Štěpánkou Cimlovou.

„Ze začátku nás mlátil, což už nedělá, protože si na to stěžovalo spoustu rodičů,“ popsal jeden z žáků. Povídání dalšího žáka by šlo shrnout příslovím „starého psa novým kouskům nenaučíš.“ „Nutí nás říkat pane soudruhu učiteli a stále mluví o tom, jak podporuje Rusko ve válce,“ uvedl mladík. „Fyzicky nás při poznávání napadal, urážel a dělal si z nás srandu. Jednoho z nás donutil sníst kytku, pak jednomu z nás nacpal špinavý hadr do pusy,“ napsal další student své nevšední školní zážitky.

Podle jiného studenta jde o opakující se problém, protože nejeden žák si na chování zmíněného Jiřího K. údajně stěžoval. „Neustále někoho ze „srandy“ uráží a ponižuje,“ sdělil chlapec.

Jsou ale i studenti, kteří učitele brání, a uvádí, že ho spolužáci provokují. „Někteří studenti ho provokovali sami, a s jejich přístupem se tak ani panu učiteli nedivím,“ zmínil mladý muž, že nevhodné chování zřejmě není otázkou jen jedné strany.

Udělal to z hecu

Ředitelka školy Helena Kripnerová pro Seznam Zprávy uvedla, že učitel natočený incident „udělal z hecu“. „Nešlo o nic závažného, ale v každém případě to dělat neměl. Byla to chyba,“ řekla. Dodala, že mělo jít o čistý hadr. Blesk se snažil ředitelku kontaktovat, telefon ale nezvedala.

Učitel podle Kripnerové dostal postih. Propustit ho údajně vedení školy nemohlo, k incidentu došlo začátku roku. Po události byl učitel přeřazen do jiné třídy a dostal výtku včetně finančního postihu.