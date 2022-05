Tři Američané zemřeli na Bahamách. Čtvrtý skončil v nemocnici. Příčinou by mohla být závada na klimatizaci. (Autor: profimedia.cz)

Tragédie se stala v ráji turistů na Bahamách. Tři turisté ze Spojených států byli nalezeni mrtví v jejich pokojích a čtvrtý z nich byl letecky převezen do nemocnice. Jejich smrt zatím zůstává záhadou. Příčinou smrti by však mohla být závada klimatizace!

Bahamští policisté vyšetřují smrt tří turistů, jejichž těla byla nalezena v luxusním resortu v Exumě. Turisty našli zaměstnanci v pátek brzy ráno. Třem z nich už zdravotníci nemohli pomoci. Na místě byli prohlášeni za mrtvé. Čtvrtého z nich helikoptéra transportovala do nemocnice.

Podle informací Daily Mail byl jeden z mrtvých turistů identifikován jako Vincent Chiarella, který pochází z Birminghamu v Alabamě. Na Bahamy přiletěl se svou manželkou Donnis. Právě Donnis je jedinou přeživší tragédie. Donnis byla převezena helikoptérou do nemocnice nemocnice v hlavním městě Nassau a posléze ji transportovali do nemocnice na Floridě, kde se shledala se svým synem, jemuž popsala, co tragédii předcházelo. „Probudila se a můj táta tam ležel na podlaze a ona se nemohla hýbat. Měla oteklé nohy a ruce, nemohla se pohnout a křičela, aby někoho přiměla vejít,“ popsal její syn Austin. Ve čtvrtek jí prý nebylo dobře a proto šla na kliniku.

Druhý pár byl nalezen v jiném bungalovu. V koupelně našli muže a na posteli ženu. „Obě osoby vykazovaly známky křečí,“ uvedla policie.

Policie případ vyšetřuje a v současnosti čeká na výsledky pitvy. Na Bahamách tráví dovolenou i turista Chris Coucheron-Aamot, který popsal chvíli, kdy byla nalezena těla jeho sousedů. „Tři z našich sousedů v budově přímo vedle nás zemřeli a čtvrtý byl letecky transportován v kritickém stavu,“ uvedl Chris Coucheron-Aamot na sociální síti. Turista v příspěvku dodal, že zřejmě za smrt může klimatizace. „Zní to, jako by to mohla být chyba klimatizace v ubytování, která způsobila únik toxické chladicí kapaliny,“ píše. Většina klimatizací používá chladicí kapalinu zvanou freon. Jedná se o středně toxický plyn, který je bez chuti a zápachu.

Sandals Resorts je luxusní pětihvězdičkový resort. Svým hostům nabízí all inclusive. Rozkládá se na 500 akrech půdy. Pyšní se dluhou pláží, třemi bazén a jedenácti restauracemi. Navíc má prý prvotřídní golfové hřiště. Turisté si mohou zahrát tenis, plážový vojelbal a basketbal. Užívat si mohou i vodních sportů.