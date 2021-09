Terézie ze slovenských Šah si u soudu vyslechla verdikt pětadvacet let za mřížemi! Devětašedesátiletá seniorka byla odsouzena za tři pokusy o vraždu a podvod. Od tří žen si měla půjčit víc jak 120 tisíc eur (víc jak 3 miliony Kč) a pak se je prý snažila otrávit atropinem, který jim sypala do kávy. Žena však tvrdí, že je to spolčení proti ní.