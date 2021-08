Doslova jako hyena se zachoval o víkendu dosud neznámý zločinec v centru Brna. Vrhl se na bezbrannou babičku (83) a obral ji o vše cenné, co měla při sobě.

Penzistka o francouzské holi šla krátce před polednem do kostela v centru Brna. „U vchodu do chrámu o ni jako by nešťastně zavadil neznámý zloděj. Stařence vyrazil francouzskou hůl z ruky,“ uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek.



Seniorka se snažila potřebnou pomůcku zvednout.upřesnil Malášek.

Policisté nyní budou procházet kamerové záznamy z centra Brna a po pachateli budou pátrat. Zločinec důchodkyni způsobil škodu za nejméně pět tisíc korun.



