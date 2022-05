Tatínek nebohé JonBenet se rozhodl vzít osud do vlastích rukou a sepsal petici s apelem na coloradského guvernéra, aby umožnil novou analýzu DNA, která by mohla objasnit smrt jeho dcery. John Ramsey to oznámil v sobotu na sjezdu CrimeCon 2022 v Las Vegas. „Je to petice proto, aby stát Colorado začal situaci řešit a otestoval předměty, které se ještě neotestovaly,“ vysvětlil nešťastný otec.

Petice ihned po otcově projevu nasbírala přes šest set podpisů. Jon teď musí jen doufat, že coloradské úřady jeho apelu vyhoví. „Máte tu moc,“ stálo v petici. „JonBenet má poslední šanci na spravedlnost, jakou si zaslouží,“ uvedl tatínek s tím, že dříve se případem zabývala policie v Boulderu.

V petici v této souvislosti dále žádá, aby si smrt jeho dcery převzala jiná nezávislá instituce. Policisté z města Boulder v Coloradu byli dlouhá léta kritizováni kvůli neschopnosti dopadnout vraha a případ uzavřít.

„Policie v Boulderu byla naprosto nezkušená,“ vysvětlil otec. Ta sice testy DNA již prováděla, ale případu nikdy nepřišla na kloub, informoval deník Daily Mail. Nezávislá instituce, která provede nové testy, má podle Johna Ramseyho šanci na úspěch.

Od vraždy JonBenet Ramseyové již uplyne dlouhých šestadvacet let. Bezvládné tělo dětské miss nalezl na druhý svátek vánoční ve sklepě rodinného domu její otec.

Poté, co na místo činu přijela policie, vedle těla holčičky našla garotu (popravčí nástroj, pozn. red.) vyrobenou z nylonové šňůry a štětce. Pitva později prokázala, že dívka zemřela na frakturu lebky a uškrcení. Strážci zákona však na místě činu nenalezli důkazy, které by je mohly dovést k vrahovi.