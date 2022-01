Desítky let po vraždě Hazel Drewové scenáristé David Lynch a Mark Frost přemýšleli nad nápady na náměty v kavárně v Los Angeles, když si Frost vzpomněl na příběhy které mu vyprávěla jeho babička, když jako dítě trávil léto v Tabortonu blízko New Yorku. Nedaleko místa děsivé vraždy.

Duch Hazel měl na místě strašit, varovala ho babička. „Nechoď v noci do lesa,“ apelovala na něho. Hororové zkazky Frostovy babičky daly vzniknout kultovnímu seriálu Twin Peaks. Postavu zavražděné dívky ztvárnila herečka Sheryl Leeová.

Kdo ale zavraždil skutečnou Hazel Drewovou? Fanoušci seriálu David Bushman a Mark Givens na to prý přišli. „Vyšetřovat 113 let starou vraždu nebylo snadné. Věříme ale, že jsme odhalili pachatele,“ uvedli. Hazel Drewová, charismatická a nápadná mladá kráska, pracovala od svých čtrnácti let jako služebná v domácnosti pro některé z nejvýznamnějších mužů z řad republikánů. „Při této práci se dívka dostala do sváru zločinu sexu a korupce,“ shodli se oba muži.

Ač si kráska moc peněz nevydělala, i tak milovala život v luxusu a dokázala své touhy naplňovat. „Žila život plný tajemství a záhad,“ popsali Bushman s Givensem. Ani její rodiče pořádné nevěděli, co jejich dcera dělá. Seznámila se i s republikány Williamem Cushingem a Fredem Schatzlem. Právě tyto dva muže ale podle svědectví měli vidět manželé Hoffayovi projíždějící kolem jezera v osudný den, jak nervózně postávají. Tento příběh tehdejší detektivové, přívrženci republikánů, zametli pod koberec.

Jak uvedl deník New York Post, Cushing policii přiznal, že mu Schatzle v noci vraždy pomohl zajistit kočár, který ho odvezl do Sand Lake. A oba muži Hazel Drewovou moc dobře znali. I když Hoffayovi řekli detektivům, že mohou identifikovat muže, které viděli, nikdy jim nebyly ukázány obrázky Schatzla nebo Cushinga.

„Po pěti letech intenzivního výzkumu a úvah jsme dospěli k závěru, že Hazel Drewovou zavraždili William Cushing a Fred Schatzle – a před spravedlností je chránil William Powers a možná i jeho kolega detektiv Duncan Kaye,“ tvrdí autoři knihy „Vražda v Teal's Pond“. Hazel se podle dvojice samozvaných vyšetřovatelů od mocných mužů dověděla věci, které vědět neměla. Další variantou je milostný poměr s neslavným koncem.