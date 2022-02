Sousedé nebohé ženy popsali i další hrůznosti. Z bytu stařenky měli slyšet létající hmyz a další byty údajně zamořili červi. Úřady se ani tak neměly k akci. Puch svedly na problémy s kanalizací a do zamčeného bytu se násilím dostávat nechtěly.

Policie se konečně dostala do jejího bytu až po dvou letech. Sheila Seleoaneová byla nalezena v pátek, když jí kriminalisté vylomili dveře. Říká se, že dlužila tisíce na nájemném a její poštovní schránka byla naprosto přeplněná. Sousedka Ayesha Smithová trvá na tom, že kontaktovala bytové družstvo nejméně padesátkrát, ale nic se nestalo.

„Nakonec si k ní policisté vyrazili dveře, bylo to děsivé,“ popsala. „Vzali si nějaké její věci. Tašku s kabátem nechali přede dveřmi. Byly tam dokonce párty balónky, ale už v nich nebyl žádný vzduch,“ uvedla k tragédii. „To, co se stalo, je hrozné. My nájemníci jsme na to ale upozorňovali a nikdo nás nevyslyšel,“ stěžovala si Smithová.

Další z nájemnic popsala, jak si její syn hrál na chodbě, když ho začaly obtěžovat dotěrné mouchy. „Je to nechutné. Vrátila jsem se ze zahraniční cesty a všude to strašně páchlo,“ popsala jiná z mladých žen.

Jak uvedl deník The Sun, panovaly teorie, že se nezvěstná nájemnice odstěhovala do zahraničí. „Policie přišla, ale řekla, že spousta lidí se během pandemie odstěhovala z Londýna,“ uvedla nájemnice, že jednou přeci jen úřady stížnosti vyslyšely. Zakročily ale až později. „Smrt ženy není vedena jako podezřelá,“ vysvětlili kriminalisté, kteří případ vyšetřují.

Smrt stařenky v Itálii

Podobný případ museli řešit kriminalisté v italské obci Prestine v Lombardii. Jak dříve deník Blesk informoval, ženu Marinellu našli mrtvou sedící u stolu. A co víc, nebohá stařenka na místě seděla už dva roky, byla tak ve značném stadiu rozkladu. Případ vyvolal ve společnosti vlnu smutku z její osamělosti, která vedla k tomu, že si její smrti nikdo dva roky nevšiml.

K nešťastné události se vyjádřila i italská ministryně pro rodinu Elena Bonettiová. „To, co se stalo Marinelle Berettové, ta strašná osamělost, zraňuje naše svědomí,“ uvedla. „Naší povinností je pamatovat na její život, nikdo by neměl zůstat sám,“ dodala Bonettiová.