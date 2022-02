Jak uvedl deník New York Post, Asiqová podávala drogy svému synovi třikrát týdně mezi čtvrtkem a sobotou. Když pak jeden z rodinných příbuzných zavolal do domu telefonem, hoch se mu svěřil, že trpí halucinacemi. To se matka hned chystala zamaskovat tím, že řekla člověku na druhé straně, že si vzal Xanax.

Na místo naštěstí i tak vyjela sanitka a záchranáři vzali chlapce do nemocnice. Matka mu ještě mezitím nařídila, aby lhal o tom, kde drogy vzal. Měla mu sdělit, aby lékařům řekl, že drogy ukradl mezitím, co se sprchovala. „Později se přiznala, že mu drogy dala sama, protože si myslela, že mu to pomůže uvolnit se,“ uvedl zpravodajský kanál WFLA-TV. Asiqová byla následně obviněná z týrání dětí a přispívání k delikvenci nezletilého. Chlapec by měl být v pořádku.