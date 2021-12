Obrovská tragédie se odehrála na Floridě v USA. Teprve třináctiletý chlapec Stanley Davis na své motorce začal ujíždět policistům, kteří se ho pokoušeli zastavit. Nad svým strojem ale ztratil kontrolu, přičemž narazil do betonového bloku. Na následky strašné nehody zemřel.

Policisté z Boynton Beach Police Department se pokusili zastavit Davise poté, co údajně řídil velice nevyzpytatelně a nebylo jasné, co od něj očekávat. Kriminalisté se chlapce snažili zastavit u čerpací stanice. Avšak marně. Na své motorce jim ujížděl, jak jen to šlo.

Jak uvedl deník New York Post, co přesně vedlo policejní hlídku k pronásledování mladíka, není zatím jasné. Policejní náčelník Michael Gregory chce osudnou honičku rozplést. „Naše srdce jsou s rodinnými příslušníky toho mladého chlapce,“ uvedl.

Rodinu talentovaného hráče amerického fotbalu ujistil, že případ prošetří. „Provedeme řadu důkladných a pečlivých úkonů k vyšetření toho, co se vlastně stalo,“ dodal Gregory.