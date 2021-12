Jak uvedl web NBC News, Marcinko zemřel na Štědrý den. Potvrdila to jeho dcera Kathy Ritchieová společně s matkou Nancy s tím, že její tatínek zemřel doma v tichosti na infarkt. „Pro vnější svět to byl Rogue Warrior a Demo Dick, ale pro nás to vždy bude manžel a milující otec,“ uvedla zdrcená rodina.

Marcinko sloužil v Kambodži, Íránu i ve Vietnamu a ještě v důchodovém věku se věnoval tréninku a mentoringu nováčků v SEALs. „Přes třicet let hrdě zasvětil život své zemi jako Navy Seal,“ uvedla jeho manželka. „I když je pryč, jeho stopa nikdy nezmizí,“ dodala.

Muzeum National Navy UDT-SEAL ve Fort Pierce na Floridě si na Marcinka vzpomnělo v příspěvku na facebooku. „Sehrál jedinečnou roli v historii SEAL, zanechal dědictví jako nikdo jiný,“ stálo ve vzpomínce.

Marcinko v roce 1958 narukoval k námořnictvu a nakonec se vypracoval až do hodnosti velitele. Založil tzv. skupinu 6, která se vysokou měrou podílela na smrti Usámy bin Ládina. Ačkoli měly jednotky SEAL ve své době pouze skupiny jedna a dvě, Marcinko založil „šestku“, aby oklamal nepřátele, mimo jiné i tehdejší Sovětský svaz. Protivníci si měli myslet, že Spojené státy mají k dispozici vícero specializovaných týmů.

Kromě SEAL Team 6 Marcinko také vytvořil skupinu Red Cell, která prověřovala bezpečnost amerických základen a zajištění tajných informací. Kromě své vojenské kariéry napsal několik knih, včetně autobiografie s názvem „Rogue Warrior“.