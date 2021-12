Na Štědrý den kolem osmé hodiny ranní dostali Jaswantovi přátelé na sociální síti Snapchat podivné video. Na něm postava v kápi a s kuší v ruce, která má elektronicky změněný hlas vyhrožuje, že zabije královnu.

„Omlouvám se, omlouvám se za to, co jsem udělal a co udělám. Pokusím se zabít Alžbětu, královnu z královské rodiny,“ sdělila postava, která následně dodala, že útok je pomstou za historický masakr v roce 1919 v Džallijáanválá Baghu.

Při této události známé jako masakr v Amritsaru, probíhala v parku Džallijáanválá Baghu nenásilná demonstrace. Vojáci britské indické armády však začali střílet do lidí. Počty obětí se zdroj od zdroje liší, mluví se o 379 mrtvých, jindy až o 1500 obětech. Británie se Indii nikdy formálně neomluvila, ale v roce 2019 kvůli krveprolití přece jen vyjádřila „hlubokou lítost“.

„Je to také pomsta za ty, kteří byli zabiti, ponižováni a diskriminováni kvůli své rase. Jsem indický Sikh, Sith (Sikh = člověk hlásící se k náboženství Sikhismus, Sith = fiktivní řád zesvěta sci-fi série Star Wars; pozn. red.)," uvádí postava v masce. Následně muž na videu dodává, že jeho jméno bylo Jaswant Singht Chail, ale nyní už je Darth Jones, což je s největší pravděpodobností další odkaz na Star Wars.

Necelou půl hodinu po zveřejnění videa byl v areálu hradu Windsor zatčen devatenáctiletý mladík ozbrojený kuší. Hradby prý přelezl pomocí provazového žebříku a bezpečnostní kamery zaznamenaly, jak se potuluje po areálu. Dovnitř budovy, kde měla královna zrovna obědvat s rodinou, se však muži proniknout nepovedlo.

Policie později prohledala dům, kde Chail žije se svými rodiči, kteří podle informací The Mirror vlastní IT firmu. „S naším synem je něco špatně, snažíme se přijít na to, co se stalo,“ řekl deníku otec teenagera, Jasbir Singh Chail. „Neměli jsme možnost s ním mluvit, ale snažíme se mu získat potřebnou pomoc. Procházíme si těžkým obdobím, snažíme se problém vyřešit, ale není to snadné,“ dodal.

Policie uvedla, že se nyní zabývají zveřejněným videem, totožnost postavy na něm však Scotland Yard odmítl komentovat. K případu se zatím nevyjádřil ani Buckinghamský palác.