Malá obec Turček v banskobystrickém kraji se stala dějištěm tragédie na dětském stanovém táboře. Šest z deseti týpí zbourala silná vichřice, pod jedním z nich zahynul šestiletý Jakoubek. Dalších sedm dětí bylo lehce zraněno a odvezeno do nemocnice.

Cesty k místu neštěstí byly zapadané vyvrácenými stromy, kromě záchranářů a policie na místo tak dorazili i hasiči, kteří kromě odklízení stromů pomáhali s evakuací dětí. „Hasiči poskytli zraněným osobám předlékařskou první pomoc a odevzdali je záchrance, která je převezla do nemocnic,“ uvedl pro web televize JOJ noviny.sk mluvčí hasičů Michal Kypus.

Zbývající děti hasiči ve své technice transportovali do nedalekého kláštera, který stojí nedaleko tábor a dětem posloužil jako dočasné přístřeší.

Na táboře trávilo léto celkem přes 100 dětí. Když přišla vichřice, pod dohledem vedoucích se účastníci shromáždili v jídelně. Byli kvůli nepřízni počasí celí promočení. Jedna z dětí, Zorka, se svěřila deníku Plus Jedeň Deň.

„Evakuovali nás do kostela ve vesnici. Většina lidí tam spala na zemi, já na gauči. Byla jsem vystresovaná, ale snažila jsem se zůstat pozitivní – kdybych totiž začala plakat, asi by začali i ostatní. Některé děti byly úplně hotové, jednu z mých kamarádek odvezli v šoku do nemocnice,” vyprávěla Zorka.

Že větrnou smršť jeden z malých táborníků nepřežil, se Zorka dozvěděla až ráno. Událost jí vzala dech, tábor jako takový si ale nemůže vynachválit. „Ráno pro mě přišli babička s dědou. Kromě toho, co se stalo, se mi tu velmi líbilo, tábor byl doopravdy úžasný,“ uvedla pro web dívka a dodala, že příští rok určitě pojede znovu. „Letos jsme tu strávili jen sedm dní z plánovaných deseti,” řekla k táboru, který byl po tragédii okamžitě ukončen.

Ani Emka, pro níž si ráno po nešťastné noci přijela maminka, si na tábor nestěžovala. „Ti, co se o nás starali, byli velmi obětaví a snažili se nám pomoct. Navzdory tomu, co se stalo, nemůžu říct nic špatné, líbilo se mi tu,” řekla webu pluska.sk Emka.

Podle webu noviny.sk vyjádřili po tragédii upřímnou soustrast pozůstalým po zemřelém Jakoubkovi nejvyšší političtí představitelé Slovenska, předseda vlády Heger i prezidentka Čaputová. „Pevně věřím, že ostatní zraněné děti budou co nejdříve zdravé a v pořádku,“ řekla k události slovenská hlava státu.