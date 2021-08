Monika, která seděla za volantem osobního auta, z neznámých důvodů přejela do protisměru. Tam se v tu chvíli bohužel proti ní řítilo nákladní auto. Nehoda nemohla dopadnout dobře. Monika s devítiletou dcerou, která seděla vedle ní, utrpěly vážná zranění. Děti, které seděly vzadu v autosedačkách, vyvázly naštěstí s lehčími zraněními, uvedl web Plus Jeden Deň.

K nehodě letěly dva záchranné vrtulníky, které Moniku s dcerou transportovaly do nemocnice. Oblíbená učitelka ale při převozu svým zraněním podlehla. Devítiletou dívku se záchranářům podařilo stabilizovat. „Dítě bylo s vážným úrazem hlavy v umělém spánku převezeno do Národního ústavu dětských chorob v Bratislavě,“ uvedla podle serveru Noviny.sk mluvčí záchranářů Zuzana Hopjaková. „Další posádka vrtulníku transportovala do nemocnice ve stabilizovaném stavu dívku také s úrazem hlavy,“ dodala Hopjaková. Zraněny byly i další dvě děti, které skončily v péči lékařů.

Nebohá učitelka Monika byla ze základní školy v Trnavě. Její šokovaní kolegové kvůli ní truchlí a nechápou, jak se mohla stát tak strašná tragédie. „Monika byla super učitelka, velmi obětavá a děti ji milovaly. Ve škole řešila různé environmentální projekty. Je to hrůza, co se stalo,“ uvedli zdrcení kolegové. „Moje oblíbená učitelka biologie, nikdy nezapomenu na její hodiny,“ napsal na sociální síti jeden z žáků.

Případ vyšetřuje policie. „Přesné příčiny nehody policie prověřuje. Jezděte bezpečně a zbytečně neriskujte,“ apelovala na řidiče policejní mluvčí Mária Linkešová.