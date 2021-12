20. října loňského roku poslal Nejvyšší soud (NS) rappera a amatérského thaiboxera na šest let do vězení. Při svém prvním brutálním útoku roku 2018 napadl soka opakovanými údery do hlavy, když se muž snažil vstát z pokleku, nakopl ho do obličeje tak silně, že okamžitě upadl a ztratil vědomí.

Beránek tehdy muži před pražským klubem Ateliér způsobil otevřenou zlomeninu čelisti a otřes mozku. U soudu svou vinu známý bitkař popíral, soud ale disponoval kamerovými záběry, na nichž byl celý útok zaznamenaný. Rapper v dovolání k NS uváděl, že kop byl pouze automatickou reakcí naučenou z tréninku thaiboxu. Nešlo prý tedy o projev vůle. S takovou interpretací ale soud nesouhlasil.

K druhému útoku došlo o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam údajně nejprve srazil z lavičky a následně udeřil svého vrstevníka, který chodil o berlích. Poté podle obžaloby zbil teleskopickým obuškem mladíka, jenž se napadeného zastal. Dalšímu ze zastánců hrozil, že mu zastřelí psa. Rapper tehdy chtěl zaútočit na dealera drog, který mu měl prodat nekvalitní fet.

Šest let natvrdo

Od soudu odešel Beránek se šestiletým trestem, který si odpykává v pražské věznici Pankrác. Zřejmě se tam ale nemá vůbec špatně. Prostory věznice navíc Beránkovi sloužily jako filmové kulisy. Na telefon si tam natáčel záběry pro svůj videoklip.

Na videu je vidět, že se hodně změnil. Má daleko více tetování. Zejména na obličeji, který nyní vypadá jako omalovánky. Navíc je vidět, že kérky nejsou vůbec kvalitní, ale spíše amatérského vzezření. Písnička s názvem „Kluci z basy“ měla podle instagramového profilu vyjít na Štědrý den, nakonec ale vyšla už o dva dny dřív.

Kromě přátel, které si mezi spoluvězni udělal, se upíná hlavně k fotkám své dcerky. „Teď to má v hlavě fakt srovnané víc než kdy jindy, takže doufám, že mu to vydrží. Daří se mu dobře, pochopil, že na něj úplně všichni lidé kolem něj nezapomněli, přestože si myslel opak,“ uvedla pro server expres.cz kamarádka Beránka Lia Kees.

Velkou záhadou je však to, jak se odsouzený agresivní bitkař Beránek k telefonu dostal. Podle instagramového účtu byl následně poslán „do díry". Případem se Vězeňská služba už zabývá. „Mohu potvrdit, že jsme zaznamenali aktivitu Vámi zmiňovaného odsouzeného na sociálních sítích. K té docházelo prostřednictvím nelegálně drženého mobilního telefonu. V tuto chvíli případ prošetřujeme, s odsouzeným bylo zahájeno kázeňské řízení," sdělila pro Blesk mluvčí VS Markéta Prunerová.

Amatérský zpěvák a účastník televizní reality show už byl jednou ve vězení. Soudy ho dříve uznaly vinným z pokusu o ublížení na zdraví a také z několikanásobného výtržnictví.