Byla to pozornost zaměstnavatele. Bohatý podnikatel Roy Watterson (†67) chtěl splnit sen dětí svého zaměstnance Chrise (†41) a vzít je na vyhlídkový let. Jenže oba dospělí i děti, Lucas (†9) a Lavinia (†10), zemřeli, když se jednomotorové letadlo zřítilo do moře poblíž australského Brisbane. Maminka obou dětí je v šoku. Zrovna balila pro své nejbližší vánoční dárky.