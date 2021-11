Nevres Kemalová se ještě nesmířila se smrtí své milované dcery Azry (†24), která tragicky zemřela při pádu na dálnici a musela čelit další hrozné zprávě. Tělo absolventky práv prestižní školy bylo převezeno do márnice, kde její tělo mělo být třikrát zneužito tamním pracovníkem Davidem Fullerem. Sedmašedesátiletý muž se navíc přiznal k zabití dvou žen.

Případ Davida Fullera, elektrikáře, který působil v několika nemocnicích v britském hrabství Kent a Sussex, šokoval celé Spojené království. Detektivové znovu otevřeli vraždy dvou žen Wendy Knellové a Caroline Pierceové. K mordům došlo v roce 1999 a až doposud nebyly vyřešeny. Tragické události se do paměti Britů zapsaly jako „postelové vraždy.“

Dům hrůzy

V roce 2019, po dvaceti letech, však došlo k obnovení případu poté, co bylo ze stehen Caroline získáno DNA. Vyšetřovatelé získali vzorek DNA rovněž z těla Wendy. Díky novým důkazům se policisté dostali až k Davidu Fullerovi. Ačkoliv vyšetřovatelům podle informací Sky News tvrdil, že ženy neznal, jeho DNA se shodovalo s DNA nalezeným na obětech, jeho otisky prstů se shodovaly s otisky nalezenými na místě činu. Při domácí prohlídce strážci zákona našli CD a diskety s 14 miliony obrázků sexuálních deliktů.

Nekrofilie

Kriminalisté se dostali i k záběrům z nemocnic v Kentu a Sussexu, kde Fuller zneužíval mrtvá těla v márnici. Fuller nejdříve svou vinu dlouho popíral, ale nakonec se přiznal. BBC uvádí, že se přiznal k zabití žen, ale popřel, že šlo o vraždy.

Po otázce, proč si nahrával své činy, uvedl, že vlastně neví proč. Do márnic se dostal díky tomu, že byl zaměstnán jako pracovník údržby. Sexuálně zneužívat mrtvá těla měl dlouhých dvanáct let. „Toto je šokující případ,“ uvedla ministryně vnitra Priti Patelová. Fuller byl obviněn a čeká na soud.

Šokovaná máma

Děsivou zprávu se dozvěděla Nevres Kemalová. Její dcera Azra Kemalová zemřela na dálničním mostě poté, co se se svým kamarádem Omarem Allenem vracela z návštěvy jeho rodiny. Jejich vůz Ford Focus na mostě začal hořet. Oba dva se z auta stihli dostat pryč, ale poté, co Azra přelézala bariéru, spadla do díry mezi vozovkami.

Tělo čtyřiadvacetileté právničky bylo převezeno do márnice, kam se s ní přijela rozloučit její máma. „Bylo mi řečeno, že moje dcera byla zneužita,“ uvedla pro britský deník Daily Mirror s tím, že tělo dcery měl muž zneužít třikrát. „Strávila jsem s ní dvě hodiny v márnici, spala jsem u ní. Nevěděla jsem, že moje dcera byla den před tím a tu noc zneužitá. Takže, zatímco jsem hladila svou dceru po vlasech, spala jsem na jejích vlasech, ten muž se plazil po její kůži… Tam, kde jsem jí políbila a chovala jí a říkala poslední sbohem,“ uvedla.

Podle prokurátorky Libby Clarkové se rovněž Fuller dopustil několika vloupání v 70. Letech. „Byl to muž s velmi, velmi temným tajemstvím. Nikdy jsem se s něčím podobným nesetkala – s počty, povahou trestných činů a neznám nikoho, kdo by s něčím takovým setkal, ať už policisté nebo jiní prokurátoři,“ dodala.

