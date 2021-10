Tragickou smrtí zemřela mladá žena (†21) z Českokrumlovska. Podle policie ji ve vaně utopil její přítel (36), který měl posléze svůj čin maskovat tak, jako by spáchala sebevraždu. Případem se zabývají kriminalisté. Smrt krásné ženy šokovala všechny, kteří ji znali, a proto se její blízcí rozhodli uctít její památku zapálením svíčky.

Mladá, teprve jedenadvacetiletá žena z Českokrumlovska měla celý život před sebou. Její život však podle policie násilně ukončil její přítel. „Ze středy na čtvrtek předminulý týden v místě bydliště, v okrese Český Krumlov, po hádce o možné nevěře, šestatřicetiletý muž utopil ve vaně svoji jednadvacetiletou přítelkyni,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že muž měl pak strážcům zákona tvrdit, že jeho přítelkyně spáchala sebevraždu.

Mluvčí dodal, že policistům se nakonec podařilo nashromáždit důkazy, které tuto verzi událostí vyvrátily. Muž byl již obviněn z vraždy a hrozí mu až osmnáct let za mřížemi. I když ale bude odsouzen, život to zpět nevrátí. To si obzvláště bolestně uvědomují ti, kdo mladou ženu znali.