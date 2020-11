Otřesnou smrtí skončila absolventka práv prestižní školy Azra Kemalová. Mladá právnička se se svým kamarádem Omarem Allenem vracela po dálničním mostu domů, když zničehonic jejich auto vzplálo! Dvojice stihla opustit vůz a utíkala do bezpečí. Ovšem čtyřiadvacetiletá žena spadla do díry mezi vozovkami. Pád z desetimetrové výšky nepřežila. Vyšetřování ukázalo, že žena před jízdou pila. Zoufalá máma Nevres Kemalová prosí, aby dálnice byla opravena, aby se předešlo podobným tragédiím.

V červenci se stala tragédie v anglickém hrabství Kent. Absolventka práv Azra Kemalová tehdy byla se svým kamarádem Omarem Allenem na návštěvě jeho matky, která žije v hrabství Sussex. Ovšem dvojice se měla na návštěvě pohádat, a tak se rozhodli, že se vrátí domů.

Na cestu se vydali kolem půl třetí ráno. Domů do Londýna však už nedojeli. Jejich vůz Ford Focus zrovna jel po dálničním mostě, když se ho zmocnily plameny! „Auto syčelo, jako by každou chvíli mělo vybouchnout, a tehdy jsme přešli silnici. Pak hodně rychle vzplálo,“ řekl Allen podle britského deníku Daily Mirror vyšetřovatelům.

Oba dva se z auta stihli dostat pryč a utíkali přes dálnici do bezpečí. Čtyřiadvacetiletá právnička se však zničehonic vrátila a poté, co přelézala bariéru, spadla do malé díry mezi vozovkami! „Znovu přešla dvouproudovou silnici. Zatímco jsem nesl tašky, následoval jsem ji. Tehdy jsem ji slyšel spadnout. Podíval jsem se dolů a neviděl jsem ji. Výkřiky pokračovaly tak dlouho, že jsem věděl, že je to hluboko. Byla tam dole a křičela, abych jí přišel pomoci,“ popsal hororový moment vyšetřovatelům Allen podle britského deníku Daily Mail.

Azra, která studovala prestižní londýnskou vysokou školu London School of Economics, spadla z desetimetrové výšky. Na místo okamžitě vyrazili záchranáři, ale ženě už nedokázali pomoci. Podle vyšetřovatelů byla smrt Azry tragická nehoda. Nicméně vyšetřování dále uvádí, že měla před jízdou pít alkohol. To potvrdil i policista James Savill, který těsně před nehodou Azru zastavil. Podle něj vypadala uplakaně a při vystupování z auta klopýtala.

U soudního stání se objevila i matka Azry Nevres Kemalová, která prosila, aby silnice byla opravena a předešlo se tak podobným tragédiím. „Moje dcera přišla o život. Může být posledním člověkem, který přijde o život,“ uvedla Nevres s tím, že Azra byla vynikající studentkou. „Azra byla vše, co si dokážete představit. Byla upřímná, čestná a bezúhonná, což je dar,“ popsala svou zesnulou dceru.