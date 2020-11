Tragická událost, která město Slaný navždy poznamenala. Autobus v červnu najel do skupinky dětí, Kubíček (†7) nehodu nepřežil. Šofér autobusu Karel B. (58) se rodině omluvil a přiznal, že nevěděl o nouzovém brzdění…

Bylo 9. června, slunné odpoledne. Na autobusovém nádraží ve Slaném bylo na zastávce dítě a několik dalších lidí, nic nenasvědčovalo tomu, co se o pár vteřin později opravdu stalo. Řidič autobusu Karel B. přijížděl k nádraží, najednou se ale rychle rozjel... Nejprve se vyhnul autobusům, pak řízení stočil na zastávku.

Poté došlo k nárazu, nehodu nepřežil jako jediný Kubíček (†7), další tři lidé se zranili. Na místo se sjel celý záchranný systém, ani rychlá pomoc lékařů z letecké záchranné služby však život dítěti nezachránila. Rozjelo se tak vyšetřování tragické nehody.

V říjnu už policie měla jasno, obvinila řidiče autobusu Karla B. „Obviněný řidič autobusu při najíždění mezi ostrůvky zastávek neúmyslně zavinil dopravní nehodu, když nepřizpůsobil rychlost jízdy autobusu svým schopnostem a vlastnostem vozidla a při zatáčení vlevo mezi ostrůvky zastávek nezvládl řízení,“ uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Nováková.

„Za zastávkou jsem zahlédl několik dětí, jak sedí a nohy mají do silnice. Já jsem se snažil ještě strhnout řízení vpravo, abych děti nepřejel. Částečně se mi to podařilo. Potom si pamatuji až náraz do zastávky," cituje server Seznam Zprávy výpověď řidiče. Sám Karel přiznal, že nevěděl o možném systému, který vůz zastaví - červené tlačítko. Prý je „někde vzadu" a nevěděl o něm.

Znalec Jiří Hanzlík, kterého si policisté přizvali k vyšetřování, uvedl, že za nehodou může být takzvaný „kick down“. To znamená, že při prošlápnutí plynového pedálu autobus pozná, že má podřadit. Karel si ale myslel, že se mu plyn zasekl… Dalším důvodem mohla být nevhodná obuv.

Řidič navíc uvedl, že nebyl řádně zaškolen na autobus. Policisté ale zjistili, že daná společnost řidiče detailně vyškoluje. Projdou i zkušební jízdou, kterou Karel absolvoval.

Poslal omluvný dopis

Seznam Zprávy také uvedly, že muž po pěti měsících od nehody zaslal rodině omluvný dopis. Podle webu se v něm píše, že za čtyřicet let najezdil jako řidič milion kilometrů a nikomu neublížil. Věřil, že za nehodou stál technický problém, pak si ale uvědomil, že selhal on.

Rodině také nabídl finanční odškodnění. Advokát rodiny Roman Lanka řekl, že omluva měla přijít dřív. O dalších podrobnostech se nechtěl bavit ani řidič, ani jeho advokát. Řidiči hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až šest let.