Při děsivé autonehodě v úterý 13. října večer zahynuli tři mladiství, čtvrtý chlapec, který seděl na sedadle spolujezdce, zemřel na následky zranění v nemocnici. Joshua Parkes zřejmě nezvládl řízení a ve 20:50 naboural do stromu, což stálo život jeho i životy kamarádů. Šestnáctiletá dívka, která seděla v zadní části vozu Škoda Fabia, bojuje nadále v nemocnici o život.

Zdrcení příbuzní a kamarádi přináší na místo nehody svíčky, fotografie, balónky a květiny. Na Facebooku se vyrojilo spousty poct a podpůrných skupin pro pozůstalé, na kterých se mohou rozloučit se svými milovanými.

„S velkým zármutkem jsem se dozvěděla, že Nathan zemřel… Poté, co bojoval o život, svůj boj bohužel prohrál a odešel za svými přáteli. V tak smutné době bych chtěla získat peníze pro jeho rodinu, které by pomohly s náklady na potřebná opatření,“ přidala odkaz na Fundraiser kamarádka Sophie Orourkerová. Podle prohlášení policie byl chlapec z nehody převezen do nemocnice v Birminghamu, v sobotu ale zemřel.

Nejlepší kamarádka zesnulé Izzie založila další sbírku, jejíž výdělek půjde na charitu pro bezpečnost silničního provozu. „Přesně, jak si to přála její rodina. Všechny dary jsou srdečně přijímány a všechny přispějí k udržení vzpomínky na Izzie,“ dodala.

Ve středečním prohlášení označil seržant Dean Caswell nehodu za tragédii a uvedl, že rodinám obětí poskytli odbornou pomoc. „Vyšetřování je v rané fázi a my se snažíme zjistit, proč k nehodě došlo a co přesně se stalo,“ uzavřel.