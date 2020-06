V dubnu došlo v Moravském Berouně na Olomoucku k tragické nehodě, motorkář Libor zemřel po srážce s osobním autem. „Došlo ke střetu osobního vozidla s motocyklistou, který i přes veškerou snahu záchranářů na místě nehody svým zraněním podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Za tragédií mohlo stát nedání přednosti ze strany řidiče osobního auta. Tragická nehoda na Berounsku: Při srážce s osobákem zahynul motorkář

Odešel na její svátek

Tragická zpráva o smrti milovaného otce zastihla jeho dceru Valerii. „Obvykle nebývám moc vážná a nevypisuji dlouhé slohy o svých myšlenkách někam na sociální sítě, ale tohle má význam a věřím, že tady mám dobré lidi, kteří mi třeba i pomůžou,“ píše na svém facebooku.

Její otec Libor zemřel přesně na její svátek, 18. dubna. „Bylo to těžké a pro mě těžko pochopitelné, proč si smrt bere vždy tak dobré lidi. Jedinou útěchou možná bylo, že zemřel při tom, co miloval. Ale dala bych všechno na světě, abych se s ním mohla aspoň rozloučit,“ psala dál. Rodiče Viktorky (4) zahynuli při nehodě u Černožic: Jak je na tom zraněná holčička?

Chtěl objet republiku!

Libor měl jeden velký sen, chtěl na motorce objet celou Českou republiku podél hranic. A jeho dcera to chce udělat za něj! „Je to jednoduché, když nemůže on na motorce, tak to já oběhnu! Bude to asi 2084 km,“ napsala s tím, že by občas ráda u někoho na své náročné cestě přespala. Přiložila proto seznam větších měst, kudy poběží.