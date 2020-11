Jak postupovat v případě ohrožení života (Autor: HZS OK)

Dalibor B. u hasičů sloužil 14 let. Ve svých 22 letech nastoupil k HZS Zlínského kraje, odkud po čtyřech letech přestoupil právě do Olomouce, kde působil až do nešťastné nehody, ke které došlo v pondělí 16. listopadu. Dalibor se zabil po nehodě na motorce.

Pro olomoucké hasiče jde o obrovskou ztrátu. V Daliborovi ztratili skvělého kolegu. „Praktické zkušenosti z něj učinily spolehlivého hasiče, který téměř 15 let zachraňoval životy a pomáhal s velkým nasazením v krizových situacích. Zasahoval u mnoha mimořádných událostí, kde uplatnil své odhodlání, odvahu, zkušenosti i nadhled,“ uvedli na facebooku.

Dalibor byl pro spolupracovníky ovšem mnohem víc než jen kolega. „Mezi kolegy byl velmi oblíbený, protože neváhal vstřícně nabídnout pomocnou ruku i mimo službu. Byl vždy přívětivý, upřímný a pracovitý. Díky své empatické povaze byl také členem posttraumatického intervenčního týmu, který poskytuje při mimořádných událostech psychologickou pomoc,“ uvedli hasiči a zmínili i Daliborovy sportovní úspěchy. Mladý hasič se totiž věnoval požárnímu sportu, s hasiči Olomouckého kraje získal na republikovém mistrovství několik medailí.

Další úspěchy už Dalibor bohužel nepřidá. V pondělí 16. listopadu jel na motorce ulicí Řepčínská v Olomouci, když havaroval. „Podle prvotních informací šestatřicetiletý řidič zřejmě v důsledku nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a havaroval. Utrpěl zranění, se kterými byl transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice Olomouc. V nemocnici přes veškerou snahu lékařů zraněním podlehl," uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

Nejsmutnější vzkaz mu do nebe poslala jeho partnerka Dominika. "A já slibuju, že naši dceru vychovám tak, aby jsi na ni byl pyšný...," napsala na facebookových stránkách hasičů Olomouckého kraje, kde soustrast vyjádřily desítky lidí.