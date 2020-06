Ruska byla společně se svým přítelem na dovolené na Bali, jenže pak začala karanténa a ona se nemohla vrátit, a tak na indonéském ostrově zůstala. Podle jejích vlastních slov se stala milionářkou už v 15 letech, na sociální síti Instagram její profil sleduje neuvěřitelných 1,2 milionu fanoušků.

To se však nelíbilo jejímu otci, lékaři, který ji měl varovat, že se její sláva změní v neúspěch, pokud nezačne pracovat. „Ty a tvoji přátelé si jenom užíváte a utrácíte, nedokončujete své projekty. Není to příjemné tohle poslouchat, ale doufám, že ti to pomůže,“ řekl prý influencerce její tatínek před smrtí. Otec údajně nebyl nadšen ani z dceřina ukrajinského přítele Viktora Majdanoviče (30), protože prý dívku táhl ke dnu. „Idioti za volantem“ ukazují to nejhorší z českých silnic: Smrt rodičů holčičky (4) mě dostala, říká autor stránky

Majdanovič, který byl svědkem tragické smrti své milované přítelkyně, napsal na sociální síť dojemný vzkaz. Mladá kráska jela na motorce Kawasaki Ninja, kterou si koupila před nedávnem. Ještě chvíli před smrtí navíc přidala na svůj profil krátké video, právě se zmíněnou motorkou.