Všechny tři děti zemřely chvíli poté, co byly v pátek v noci převezeny do nemocnice. Jejich matka, která byla při požáru v bytě s nimi, leží na jednotce intenzivní péče. Známá rodiny prozradila Daily Mirroru, že zraněná Julie zatím nemá tušení, že její děti jsou všechny po smrti.

„Odpočívejte v pokoji moji malí andílci. Už teď mi moc chybí, teď vím, jaké to je, když se vám zhroutí svět,“ napsal zničený tatínek zesnulých dětí Alex.

Příčina strašlivého požáru není zatím známá, vypukl však v pátek kolem deváté hodiny večer a byl tak zuřivý, že k němu muselo být vysláno šest hasičských hlídek. Sousedé se snažili už před příjezdem hasičů zachránit z hořícího bytu maminku i děti, bohužel neúspěšně. Přestože přivolaní požárníci dorazili během několika minut a všechny čtyři oběti z ohnivého pekla vytáhli, děti svým zraněním později v nemocnici podlehly.

„Bylo okolo 20:50, když jsem ucítil kouř, nicméně naši sousedé na zahradě grilovali, tak jsem si myslel, že to jde od nich,“ řekl jeden ze svědků strašné události. „Když jsem si uvědomil, co se děje, na místě už byli hasiči. Neumím to ani popsat, byl to zuřivý oheň a pohyboval se opravdu rychle. Je to strašná tragédie, děti jsem viděl, jak si hrají na zahradě ještě před pár dny,“ dodal.

Bohužel nejde o ojedinělý případ, kdy při požáru zemřelo hned několik dětí. K podobnému případu došlo nedávno i v České republice. V květnu v Havířově při požáru bytu zahynuly dvě děti.