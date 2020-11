Gage Gillean je hvězdou Youtube. Své fanoušky si získal díky videím, v nichž dává na odiv svůj pohádkový život. Ve videích se projíždí v luxusních vozech, kterých má doma víc než dost. Navíc si užívá dovolených na exotických ostrovech, kde nepobývá v hotelích, ale se svými přáteli na jachtě!

Rodina si pořídila jachtu za 20 milionů dolarů (přibližně 446 milionů Kč), na níž Gage trávil dovolenou s přáteli. Skupinka brázdila vody kolem exotických Baham. Díky videím, které nechávají nahlédnout do jeho života ve zlaté klícce, si získal až 85 tisíc fanoušků na youtube! Gillean, který je synem miliardáře, začal zveřejňovat fotografie i na sociální síti instagram, kde ho zatím sleduje 33 tisíc lidí.

Jeho otec Tim Gillean, jenž je zakladatelem kapitálové firmy Cross Equities a doma má celý vozový park, si pořídil i luxusní sporťák Pagani Huayra Roadster, který stojí neuvěřitelných 3,4 milionů dolarů (76 milionů Kč)! Gage má stejně jako jeho otec zálibu v rychlých v autech, a tak vzal luxusní auto svého otce na projížďku!

Na zběsilou jízdu texaským Dallasem vzal i svého kamaráda youtubera Zacha Walkera. Dvojice prý měla jet po středním pruhu, když Gage začal ztrácet kontrolu nad vozidlem. Mladík uvedl, že náhle narazili do obrubníku, auto vyletělo do vzduchu a znovu dopadlo na zem. Pak narazilo do stromu. „Dveře odletěly, když jsme narazili do stromu. Byla to upřímně nejděsivější věc v mém životě,“ uvedl pro britský deník Daily Mail.

Fotografie sešrotovaného auta se objevily na sociální síti. Karoserie auta byla zmuchlaná jako papír. Gageovi ani jeho kamarádovi se nic vážného nestalo. Milionářský synek si pouze poranil ruku. Na sociální síti později publikoval snímek, jak ji má zavázanou. Mladík uvedl, že otec bude určitě naštvaný. „Je zřejmé, že je naštvaný, ale nemohl jsem opravdu nic ovládat. Auto je vyměnitelné, já vyměnitelný nejsem,“ uvedl a na sociální síť napsal: „Stane se.“

