Absolventka práv Azra Kemalová zahynula otřesnou smrtí. Jela se svým kamarádem po dálnici, když zničehonic jejich vůz na mostě zachvátily plameny. Oba dva se rychle dostali z vozu a běželi na druhou stranu vozovky do bezpečí. Ovšem v tu chvíli Azra spadla do díry mezi vozovkami! Její kamarád ještě slyšel, jak po pádu z desetimetrové výšky, volá o pomoc. Ovšem po příjezdu záchranářů už na to bylo pozdě.