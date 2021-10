Když většina lidí v domě šla spát, vešel pan Metcalf do pokoje své dcery a našel Johnsona a svou dceru v posteli při intimních hrátkách. Neváhal a chlapce udeřil. Ten na to reagoval tak, že vyšel z pokoje, natáhl si kalhoty, vytáhl zbraň a pana Metcalfa zastřelil. Ohlušující rána probudila i matku mladé dívky. Když se šla podívat, co se děje, Johnson ihned střílel i na ni.

Když už se zdálo, že je masakr u konce, mladý vrah zastřelil i svou mladou milenku. „Nechtěl mít žádné svědky,“ stála v zatykači šokující skutečnost. Když šílenec svůj čin dokončil, nasedl do auta a ujel. Nedlouho poté se za ním vydali policisté. Johnsonovi se zastavovat nechtělo, a tak detektivové použili zastavovací pásy s hroty. Spolu s ním v autě cestovaly další tři neznámé osoby, které byly vzaté do vazby.

Jak uvedl deník Mirror, Mauricio Johnson se k trojnásobné vraždě přiznal. S prokurátory se prý shodl na dohodě o vině a trestu, která by mu mohla pomoci získat po pětadvaceti letech podmínečné propuštění. Johnson u soudu detailně popsal hrůzy, kterých se dopustil. Soud mu vyměřil dohromady 150 let ve vězení!