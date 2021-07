Modelingový svět zasáhla tragédie. Nadějná a půvabná modelka Kara Wriceová se utopila v řece předtím, než se měla stěhovat do velkoměsta, aby pokračovala v hvězdné kariéře. Šestnáctiletá kráska byla podle její agentury předurčena ve své branži k velkým věcem.

Kráska z Missouri se těšila, že se přestěhuje do New Yorku a tam dá své slibně se vyvíjející kariéře nový náboj. Ještě předtím se ale vydala k řece ve státním parku Castlewood. Při koupání se ale půvabná dívka utopila. Její tragická smrt zasáhla široký okruh lidí, informoval New York Post.

„Miluje ji každý, kdo ji znal. Dokázala každého rozesmát. Je srdcervoucí vědět, že někdo tak úžasný tak brzy zemřel,“ truchlil na GoFundMe Alexis Romano. Tam mohou lidé pod Kařiným jménem přispívat na stipendijní fond.

Kara Wriceová se jako modelka objevovala v reklamách na známou obuv a měla slibně našlápnuto. Osudný den šla podle jejího otce k řece popíjet se svou kamarádkou. Po tragické události byl místní pak uzavřen. V pátek poté policisté našli dívčino tělo. Osudným se jí stal pravděpodobně silný déšť a zvýšená hladina vody.

„Když je voda ta vysoko, úplně se změní dynamika v řece. Můžete být sebelepší plavec, ale nemáte šanci,“ uvedla k případu policistka Tracy Panusová.

O vycházející hvězdě psala i její modelingová agentura. „Když Kara poprvé přišla, byla tichá, ale rychle jsme zjistili, že má v sobě oheň a skvělou osobnost. Byla plná energie a sebevědomí,“ stálo v příspěvku na Instagramu.

Podle agentury Mother Model, se kterou modelka podepsala smlouvu, byla Kara předurčena k velkým věcem ve světě modelingu. Wriceová také ráda hrála volejbal a pracovala jako plavčík, uvedl její otec. „Byla to typická americká teenagerka,“ přitakával ředitel střední školy, kam Kara docházela.