V jedné velké opravárenské společnosti na auta v americkém městě Daytona Beach zažili tragické čtvrteční ráno. Hlavního mechanika Donalda Gena (†31) v dílně zastřelil jeho kolega Damian DeRousha (43). Projektový koordinátor ve firmě pracoval od roku 2003, byl otcem dvou dětí a jeho přátelé ho znají jako sympaťáka.

Dokonce pro něj založili profil na webu gofundme.com, aby se lidé mohli skládat na jeho děti a na soudní výlohy. Sympaťák nesympaťák, jakmile se DeRousha dozvěděl, že mu prý jeho žena zahýbá, změnil se v šíleného nemyslícího mstitele. Novinku, která ho tak rozběsnila, se dozvěděl jen krátce před vraždou.

Stačil ale před činem ještě napsat své ženě. Ta od roku 2018 pracovala ve stejné společnosti v administrativním oddělení. Jak to s domnělým milostným trojúhelníkem ve skutečnosti bylo, zůstává součástí vyšetřování. Zda existoval, či ne, ale už na smutné skutečnosti nic nezmění.

Policie našla mechanika ležet na podlaze v tratolišti krve. Jeho spolupracovníci se ho marně snažili oživit, i když chvílemi měli naději, protože Donald občas nabyl vědomí. Později ale byl v nemocnici prohlášen za mrtvého.

DeRousha podle deníku Daily Mail po střelbě nasedl do dodávky, ve které do dílny ze svého pracoviště v jiné části areálu přijel. Neodjel ale pryč. Zavřel se ve vozidle a čekal na policii. Ta ho na místě zadržela a obvinila z vraždy. „Obviněný po výstřelech upustil zbraň na zem, sednul si do bílé dodávky a čekal, až si pro něj přijdeme,“ řekl vyšetřovatel Mike Chitwood.

Obviněný později při výslechu řekl, že se mu zatmělo před očima a nevěděl, co dělá. „Zastřelil jsem ho,“ měl říct policii, ale prý si nevzpomíná, kolikrát vystřelil. Jenže svědkové situaci popsali tak, že výpověď o náhlém afektu trochu ztrácí na přesvědčivosti.

DeRousha podle svědků na Donalda vystřelil několikrát. Když už zraněný ležel na zemi a silně krvácel, postavil se vrah nad něj a zmáčkl spoušť ještě jednou.

Donald podle pozůstalých blízkých svoji práci miloval. Bohužel ale na pracovišti i tragicky zemřel. Znalci nyní budou zkoumat duševní stav jeho vraha. Posudky si objednali DeRousheovi obhájci, kteří by rádi posudky využili při obhajobě svého klienta, pokud jim budou hrát do karet.