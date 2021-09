K obrovské tragédii došlo v parku Glenwood Caverns Adventure v americkém Coloradu. Při jízdě na jedné z adrenalinových atrakcí zemřela teprve šestiletá dívka. (Autor: Reprofoto: Denver7 – The Denver Channel)

Jak uvedl deník Daily Star, nebohá dívka měla zemřít na atrakci jménem Haunted Mine Drop, na které návštěvníci padají několik metrů volným pádem. Park se po tragické nehodě pro veřejnost uzavřel. „Z úcty ke všem zúčastněným stranám nebudeme podávat další prohlášení, dokud nebudou známy všechny podrobnosti,“ stálo v prohlášení Glenwood Caverns Adventure parku.

Zaměstnanci parku dívence po nehodě poskytovali včasnou první pomoc, dokud nepřijeli záchranáři. Ti pak ale museli konstatovat smrt. Na příští dny je naplánována pitva, která by do případu mohla vnést více světla. Identita dívky není známa, ale do parku se měla vydat se svou rodinou v rámci dovolené.

„Jsme hluboce zarmouceni a žádáme vás, abyste se modlili za rodinu zesnulé dívky,“ uvedla správa parku. Park byl otevřen v roce 1999 a nachází se v Glenwood Springs asi 250 kilometrů od Denveru.