Bývalý mariňák započal spoušť v neděli brzy ráno. Při střelbě měl být pod vlivem pervitinu a na sobě měl nasazenou neprůstřelnou vestu. V domě, kde útočil, nejprve zastřelil dvě ženy ve věku čtyřiceti a třiatřiceti let. Šokující je, že bohužel neušetřil ani 3měsíčního kojence. Toho policisté nalezli v náručí mrtvé matky.

A aby toho nebylo málo, svůj hněv Bryan Riley otočil i na jedenáctiletou dívku. Ta podle deníku New York Post jeho řádění zázračně pravděpodobně přežije, přestože byla zasažena sedmkrát. „Ta dívka se podívala našim policistům do očí a řekla, že jsou v domě další tři mrtví,“ uvedl místní šerif Grady Judd při tiskovém briefingu.

Vrah měl poté směřovat do dalšího domu, kde zabil dvaašedesátiletou babičku a rodinného pejska. „Ten muž ráno zavraždil čtyři lidi, chtěl útočit i na policisty, ale pak se vzdal,“ popsal šerif.

Riley měl před masakrem vstoupit do čtvrti a odvolávat se na boha. „Bůh mě sem poslal, musím mluvit s jednou z tvých dcer, Amber,“ měl pronést zmateně. Lidé mu řekli, že nikdo takový na místě nežije a požádali ho, aby odešel. Riley místo toho zahájil střelbu.

Jeho přítelkyně řekla policii, že se začal chovat nevyzpytatelně poté, co minulý týden v kostele v Orlandu prohlásil, že k němu mluví Bůh. „Byl to vyznamenaný vojenský veterán. Víme jen to, že šlo o šílence, který měl hodně zbraní a zastřelil a zavraždil nevinné lidi," “ uvedl šerif Judd.