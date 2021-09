Příběh otce, jenž zabil svého známého, který znásilnil jeho dceru, mnohé šokoval. Otec považoval pachatele Olega Sviridova za svého kamaráda. Pak u něj v telefonu ale našel něco, co jeho život navždy změnilo. V zařízení nalezl, jak domnělý přítel znásilňuje jeho devítiletou dceru. A tak vzal osud do svých rukou...

Jak uvedl server mk.ru, 2. září bylo v lese poblíž vesnice v Krasnoglinském okrese nalezeno tělo údajného násilníka. Byl bodnutý nožem. Ještě předtím Vjačeslav M., otec zneužité dívky, vše nahlásil na policii. Jeho známý byl podezřelý ze sexuálního zneužívání dívek, policisté proti němu zahájili trestní stíhání a zařadili ho do databáze hledaných osob.

Jak uvedli obyvatelé vesnice, otec dívky a Sviridov seděli spolu u piva a popíjeli. Když Vjačeslavův kamarád usnul, vlezl do jeho mobilu, aby si přeposlal některé fotografie se svou rodinou. Když si prohlížel obrázky, narazil na video sexuálního zneužívání své dcery, proto zalarmoval policii. Strážci zákona přispěchali do Sviridovova domu, tam ho ale nenašli. Pachatel ze strachu z odvety a zatčení uprchnul. Během vyšetřování vyšlo najevo, že měl znásilňovat další dívky ve věku šesti a jedenácti let.

Dřív než násilníka našla policie, povedlo se to otci zneužité dívky. Vjačeslav přiznal, že násilníka našel, pohádali se a došlo mezi nimi ke rvačce, při které byl použit nůž. Ten se stal Sviridovi osudným. Po smrtelném bodnutí na místě zemřel. Sám otec strážcům ukázal místo, kde ukryl tělo zvrhlíka. Ti ho obvinili z vraždy, což se nelíbí místním lidem.

„Není to vrah, chránil svoji dceru a naše děti,“ poukázal jeden z nich. „Všichni se stavíme za otce té dcery,“ uvedla televizní novinářka a bývalá ruská prezidentská kandidátka Ksenia Sobchaková. „Každý normální rodič by toho pedofila na místě roztrhal,“ uvedl další z obyvatel. „Je dobře, že toho parchanta zabil, protože náš zákon by ho dostal do vězení na pouhých osm let, nebo ještě méně a byl by zase venku,“ nebrali si lidé servítky.

Obyvatelé vesnice tvrdí, že Vjačeslav a Oleg Sviridov byli nerozluční přátelé. Neustále se setkávali, společně večeřeli, slavili svátky, pili. Sviridov neměl vlastní děti. „Žil s matkou, chodil hodně pít, příležitostně si vydělával, byl tichý a nekonfliktní,“ popsali ho lidé z obce. Všichni v Pribrezhnoye si nyní kladou otázku, proč děti mlčely a nesvěřovaly se se svými traumaty.

Co bude s Vjačeslavem dál, zatím není jasné. Vyšetřování stále probíhá. Policisté kromě smrti Svidorova vyšetřují i tři případy sexuálního obtěžování dětí na základě nahrávek, které u zabitého pedofila našli.