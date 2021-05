„Přehnal jsem to. Je to moje chyba, jsem prostě blbej. Nevím, co mě to napadlo. Choval jsem se špatně, teď už to vím,“ zpytuje teď svědomí bývalý traktorista. I díky tomu chlípník vyfasoval nižší trest. Od soudu v Plzni dostal podmínku v trvání čtyř let.

Soudkyně rozhodla o podmíněném trestu vzhledem k tomu, že muž projevil jistou sebereflexi a na povrch vyplulo několik polehčujících okolností.

„Zohlednila jsem především plné doznání, čímž dal obžalovaný jistým způsobem najevo nějakou sebereflexi a uvědomění si, že jde o závadové chování. To dal najevo i tím, že si zrušil Facebook a se žádnými ženami si podobným způsobem již nepíše,“ uvedla Soudková pro novinky.cz.

Do jeho karet hrála i skutečnost, že nekontaktoval přímo nezletilé děti, ale pouze jejich matky, a to zásadně skrze elektronickou komunikaci. Mámy svých ratolestí tak nebyly sexuálním požadavkům staršího muže vystaveny přímo.

Když už ale muž ucítil možnost úspěchu, byl ochoten zaplatit i vyšší jmění. Za lechtivé video nahého chlapce byl schopen zaplatit i deset tisíc korun. Takový obnos nabízel pětatřicetileté ženě z Příbrami, když mu pošle video pětiletého Jakuba, kde ho žena bude uspokojovat. Požadoval i to, jestli by s chlapcem nemohl někdy být o samotě.