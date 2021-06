Nicole Jacksonová (14) a její kamarád Travis O'Brien (12) v úterý utekli z dětského domova a se zbraněmi v ruce se vloupali do cizího domu. Na místě operovala zásahovka i vrtulník s termovizí. Policie zveřejnila video z přestřelky, je na něm slyšet i plačící zasažená dívka.

V úterý se dvojice teenagerů z dětského domova vloupala do domu, kde tou dobou naštěstí nikdo nebyl. Děti si s sebou přinesly útočnou pušku AK-47 zvanou lidově kalašnikov a pistoli. Když soused slyšel zvuk tříštícího se skla, zavolal policii.

Video z profesionálně provedeného zásahu zveřejnila policie. Přináší záběry z vrtulníku pořízené termokamerou i pohledy z kamery umístěné na těle jednoho z policistů.

Děti na strážce zákona podle policie začaly střílet jako první, zásahovka odpověděla až po nějaké době, kdy usoudila, že už jí nic jiného nezbývá. „Bacha, má AK a pistoli, má to kolem krku,“ je na videu slyšet jednoho z policistů. „Střílejí, sakra, a zase,“ ozývá se dál. Děti po policistech vystřelily mnohokrát.

Nicole a Trevis pálili z několika míst v domě, v jednu chvíli si zbraně vyměnili. V jednom okamžiku během půlhodinového videa jednotka dostává z vrtulníku informaci, že se dívka skrývá za popelnicí na dvorku.

Místní šerif Mike Chitwood děti podle webu deníku Daily Mail připodobnil k páru amerických zločinců ze 30. let Bonnie a Clydeovi. „Policisté udělali vše pro to, aby deeskalovali násilí a riskovali své životy kvůli zásahu proti 14leté dívce a 12letému chlapci,“ uvedl šerif.

Po zásahu do hrudníku se dívka zhroutila nedaleko popelnice, za kterou se skrývala a začala se svíjet a křičet bolestí. Okamžitě na to se Travis vzdává a vychází ven s rukama nad hlavou. Na videu je slyšet, že Nicole volá maminku. Policisté jí bez prodlení přivolávají záchranku.

Majitel domu byl podle Daily Mail tou dobou s dvěma dcerami na nákupu. Kvůli přestřelce má zničenou část vybavení. Spekuluje se, že děti do domu přilákal odznak s hvězdou šerifa, která visela v okně. Majitel dříve sloužil u policie.

Do dětského domova, odkud dívka a chlapec utekli, byli v průběhu roku policisté přivoláni v neuvěřitelných několika stovkách případů. Uvedla to policie. Jak se děti do zařízení dostaly a jak tam byly dlouho, se zatím neví.

Nicole nyní leží v nemocnici, její stav je stabilizovaný, zatímco Travis ve čtvrtek poprvé stanul před soudem pro mladistvé.