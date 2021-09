Nahý a od krve prchal před policií Tyson Gilbert, když si uřízl svou chloubu a mrštil s ní z auta. „Odmítal zastavit, na Old Liberty Road na chvíli zastavil, otevřel dveře, ale pak zase rychle nastoupil a ujížděl dál,“ popsal zkušenost s naháčem pro deník Metro policista Bobby Johnson.

Ke slovu tak museli přistoupit zastavovací pásy. „Dostal to do předních pneumatik, ujížděl nám jen po ráfcích, než jsme ho zablokovali,“ vysvětlil. Policisté muže umístili do vazby a musel urychleně putovat do nemocnice. Policie uvedla, že muž měl v autě slyšet hlasy, které mu říkaly, aby zachránil svět. Jak s tím souvisí uřízlý penis, není jasné.

Není ani jasné, jestli Gilbert přišel o svůj penis nadobro nebo mu ho v nemocnici přišili zpět. Pachatel má ve svém rejstříku už množství záznamů. Vyžíval se především v krádežích aut. O to se pokusil i v tomto případě.