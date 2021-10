Mladík (26) loni v Jiříkově na Děčínsku zaútočil nožem na svého otce. Ten se ho ale nečekaně zastal a soud ho neposlal do vězení. Útočník měl už podmínku za ublížení na zdraví a výtržnictví.

Minulý rok došlo v Jiříkově na Děčínsku k nebezpečné události. Šestadvacetiletý syn bodl keramickým nožem zezadu do krku svého otce! Incidentu předcházela hádka v bytě, kde s nimi bydlí i babička.

„Najednou přilítli policajti a brali toho kluka. Jeho otec byl pořezaný,“ řekla tehdy webu CNN Prima News sousedka. Otec utrpěl vážná zranění a do nemocnice ho transportoval záchranářský vrtulník. „Pokud by bodná rána ještě pokračovala, byla by poraněna krční mícha ve smyslu částečného či úplného přerušení s následkem ochrnutí,“ prohlásil soudce Martin Parolek.

Muži za pokus o vraždu hrozilo až osmnáct let vězení. Státní zástupce ale stíhání zastavil s tím, že byl mladík v době činu nepříčetný. Otec svého syna od samého začátku brání, k soudu ho dokonce i doprovodil. „To, co se stalo, bylo zkratové jednání v důsledku používání drog. Nesouhlasíme s ústavní léčbou,“ řekl otec.

Šestadvacetiletý muž před lety dostal od soudu devítiměsíční podmínku za ublížení na zdraví a výtržnictví. V současné době užívá léky a otec na něj dohlíží, jeho stav se prý lepší. Díky tomu neskončil ani v psychiatrické léčebně.