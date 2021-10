Měla to být dojemná oslava opětovného setkání s vlastním otcem. Skončila ale tragicky. Angličan Paul Cowell (†56) neviděl svého otce celých pětatřicet let! Jeho život ale krátce po šťastném setkání s tátou ukončila jízda na motorce. Paul, který byl sám otcem tří dětí, zemřel po střetu s obytným vozem.

„Je to hrozný příběh, Paul se znovu setkal se svým otcem, kterého neviděl 35 let, a o deset minut později přišel o život,“ prohlásila Paulova nevlastní dcera Demi Ramshawová (22).

Jak uvedl deník Daily Record, nešťastník zemřel v pondělí 27. září na místě poté, co v plné rychlosti narazil na motorce do obytného vozu. Situace je o to tragičtější, že muž byl hrdým otcem dvou vlastních a jednoho nevlastního dítěte. Podle posledních informací se zdá, že Brita v osudnou chvíli na ostrově Man oslnilo slunce.

„Jel se projet na místo, kde byl rozprášen popel jeho maminky,“ popsala jeho nevlastní dcera šokující skutečnost. Silnice, po které se táta řítil, je nechvalně proslulá svými ostrými zatáčkami, kde není nařízené žádné rychlostní omezení. Zdrcená rodina se teď alespoň snaží vyjednat převoz jeho těla domů do Fleetwoodu.

To ale stojí nemalé peníze, proto Demi Ramshawová založila účet na charitativní platformě GoFundMe, kde na převoz vybírá finance. A není se čemu divit, cena za převoz se blíží v přepočtu k devadesáti tisícům korun. „Tohle by měla být ta nejlevnější možnost. Budeme vděčni za jakoukoli podporu,“ uvedla Demi.