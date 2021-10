Tělo zastřelené Češky Anny T. by se mohlo v dohledné době podařit transportovat do vlasti. Podle mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Evy Davidové již pojišťovna s kolumbijskými úřady spolupracuje. Dívka zemřela v jihoafrickém státě na střelná poranění. Pachatele zatím policisté nedopadli.

Měla to být krásná cesta do Kolumbie po boku partnera, ale proměnila se v noční můru. Češku Annu T. v jihoamerickém státě zastřelili! Její přítel, Brit Joshua T. K., se pro kolumbijskou policii stal ve smutném případu hlavním svědkem. Zároveň ale podle všeho patří i mezi podezřelé.

Ačkoli se v případu zatím nepodařilo dopadnout vraha, podle serveru TN.cz se alespoň připravuje přeprava těla nebohé dívky zpět do vlasti. Pojišťovna se transportem už zabývá. „Najala pohřební službu v Kolumbii, se kterou je zastupitelský úřad v kontaktu a připravuje po dokončení identifikace těla jeho repatriaci do České republiky,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová. Zatím ale není jasné, kdy by mělo k převozu dojít.

Dívka, která před rokem dokončila studium medicíny, plánovala v Kolumbii zůstat přes zimu. To se jí už bohužel nepodaří. Přišla o život v oblasti nechvalně proslulé kvůli problémům s kriminalitou, a to údajně poté, co se pohádala s přítelem a vydala se nocí sama bez doprovodu, jen s baterkou. Kdo brutální čin spáchal, není jasné. ​„Ohledně průběhu vyšetřování v tuto chvíli nemáme žádné nové určující informace,“ dodala Davidová.