Chvíle velkého překvapení zažila žena (58) z Bukovan, když v lese místo hříbků a kozáků našla 50mm dělostřelecký granát. Naštěstí se nic nestalo, munici na místě odpálil pyrotechnik. Policie radí, co v takovém případě dělat.

3. října si vyšla osmapadesátiletá žena z Bukovan na Sokolovsku na houby. Vpodvečer, kolem půl osmé, zavolala na linku 158 s tím, že našla granát. Ten se nacházel poblíž obce Arnoltov. „Na místo vyjeli policisté z obvodního oddělení Sokolov-venkov, kteří místo zajistili a následně si vyžádali příjezd specialisty z pyrotechnické služby v Teplicích,“ sdělil mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Pyrotechnik na místě zjistil, že jde o dělostřelecký granát jednoho kusu o ráži 50 mm. „Tuto munici, vzhledem k jejímu stavu, pyrotechnik v lesním porostu zlikvidoval. Její detonace proběhla úspěšně. Při události nebyl nikdo zraněn ani nebyla způsobena žádná škoda na majetku,“ dodal mluvčí.

A co dělat, když takový granát najdete? Rozhodně s ním nemanipulujte, neberte ho do rukou a ani nikam nepřenášejte. „Vyčkejte do příjezdu hlídky a místo nálezu zabezpečte tak, aby se k němu nepřiblížily další osoby. Pokud se nebude jednat o munici, nikdo se na Vás zlobit nebude. Lepší je vždy nález ohlásit, než aby došlo k neštěstí,“ zakončil Kopřiva.