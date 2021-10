Čtyřmi ranami do srdce zastřelil v návalu zuřivé žárlivosti svou přítelkyni (†35) a jejího údajného nového milence (†41). Žárlivec Miroslav K. (61) se u Krajského soudu v Plzni k činu plačtivě přiznal. Žalobce pro něj navrhoval 16 let vězení, soud nakonec trest zvýšil ještě o tři roky.

„Neměli možnost se bránit, obžalovaný je v podstatě popravil, a to je třeba si uvědomit. Je třeba si také uvědomit, že je tady pět nezletilých dětí, kteří budou žít bez matky nebo bez otce,“ uvedl předseda senátu Jan Špeta. Pozůstalým po obou mrtvých musí vyplatit ještě tři miliony korun.

Tragédie se odehrála letos v lednu v místech bývalého středověkého popraviště v Horním Slavkově na Sokolovsku. Miroslav K. přistihl dvojici v zaparkovaném autě. „Ve městě jsem si všiml auta Jana B. a v něm jsem zahlédl Martinu V. Nebyl jsem si jistý, tak jsem jel za nimi. Když jsem je dojel, vůz stál a já šel k němu,“ popisoval osudný den Miroslav K.

Hádka a urážka

Začala hádka. „Ona seděla na sedadle spolujezdce, on na místě řidiče. S ním jsem se začal přetahovat o dveře. Martina ječela, proč se jí pletu do života, že se mi nemusí svěřovat, a ať vypadnu. Pak taky křičela, že si chce užívat a že jsem v posteli stál za ho*no. To už jsem nedal,“ řekl u soudu Miroslav K.

Pak se odehrálo něco, co si Miroslav K. podle svých slov přesně nepamatuje. „Najednou jsem začal střílet dovnitř auta. Nevím, kolikrát jsem vystřelil. Pak jsem se chtěl zabít, přiložil jsem hlaveň k hlavě, ale nedokázal jsem zmáčknout spoušť. Pak vím, že přijeli policisté,“ uvedl. Policie pachatele zatkla jen pár metrů od auta.

Sex v práci

Motivem dvojnásobné vraždy byla podle obžaloby žárlivost. „Vystoupil, ze svého auta, šel k vozu, kde dvojice seděla a začal se s nimi dohadovat o jejich vztahu. Legálně drženou pistolí Tokarev ráže 7,62 mm pak oba zastřelil. Nejdříve trefil dvěma výstřely muže a pak dvěma výstřely ženu. Obě střely zasáhly srdce,“ řekl státní zástupce Jakub Kubias.

Zastřelený muž i žena pracovali s Miroslavem K. v jednom podniku. Jan B. byl mistrem, Martina V. dělala uklízečku. „Nejdříve chodila ke mně do dílny na cigáro a pak jsme se sblížili. Do práce jsme chodili dříve a tam jsme mívali spolu intimní styk. Bylo to tak třikrát, čtyřikrát do týdne,“ řekl Miroslav K.

„Pak to začala s Janem B. Ptal jsem se ho, jestli s ní něco má? On mi řekl, že mi do toho nic není,“ dodal Miroslav K.

Vinu doznal

Za dvojnásobnou vraždu mu hrozí až vyjímečný trest. Státní zástupce mu navrhuje 16 let vězení. Miroslav K. se k činu přiznal. „Ano, cítím se vinnen. Souhlasím s tím, jak je to napsané v obžalobě, nesouhlasím ale s tím, že jsem čin spáchal po předchozím uvážení,“ vyjádřil se Miroslav K.

VIDEO: Blesk Podcast: U středověkého popraviště v Horním Slavkově došlo k dvojnásobné vraždě.

délka: 12:48.36 Video Blesk Podcast: U středověkého popraviště v Horním Slavkově došlo k dvojnásobné vraždě Jiří Marek