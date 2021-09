Annabele Wright (†15): Šťastná dívka náhle spáchala sebevraždu.

Sebevražda teprve patnáctileté dívky všechny zaskočila. Annabel Wrightová byla do té doby šťastnou a bezstarostnou žačkou. O to horší bylo pro její babičku najít nebohou Angličanku bez známek života v její ložnici. Jak uvedl deník The Sun, s bezvládnou Annabel pomáhal poté vyděšenému otci dvanáctiletý brácha Will. Než přijeli záchranáři, společně dívku oživovali.

Náhlá smrt byla pro všechny záhada. Annabel po sobě nezanechala žádný dopis na rozloučenou. Test na drogy nebo alkohol byl negativní. „Její mamka vtipkovala, že bude žít do sto dvaceti,“ popsal rodinný příbuzný bezstarostnou povahu, jakou dívka oplývala. „I na škole se jí dařilo, všechno uměla a měla super kamarády,“ dodala její matka Helen.

Náznak problémů objevila Helen na své dceři v lednu roku 2019. Na jejím zápěstí našla jizvy. Annabele poranění vysvětlovala tak, že upadla. Všímavá matka ale tušila, že nemůže jít o nic jiného, než o sebepoškozování. To dívka poté přiznala. „Prostě upadla do depresí, nedokázala ani vysvětlit proč,“ popsala její matka.

Jediné, co mladou dívku trápilo asi jako každou ženu v jejím věku, bylo akné. Po poradě s dermatologem začala Annabele užívat zázračný lék. Jakmile začala brát Roaccutan, problémy byly pryč. „Nečekala jsem to, její pleť vypadala mnohem lépe, fungovalo to jako zázrak,“ vysvětlila matka. Dříve svou pleť léčila antibiotiky.

„Může dojít k řadě vedlejších účinků, ale jsou extrémně vzácné,“ mělo stát na letáku, když matka s Annabel přebírala od dermatologa zázračný přípravek. „Ale nepsalo se tam nic o sebevraždě, nenapadlo mě, že naprosto zdravá holka najednou začne pomýšlet na sebevraždu,“ uvedla Helen s tím, že o léku již dříve slyšela v souvislosti s dvěma úmrtími, ale bylo ji řečeno, že tito lidé spáchali sebevraždu ne na základě nežádoucích účinků, ale kvůli depresím ze stavu jejich pleti. „Annabel ale v depresi kvůli akné nebyla,“ vysvětlila.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.