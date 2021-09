Třiačtyřicetiletý Lee Martyn a tříletá dívenka Sophie byli mezi oběťmi šíleného střelce, který řádil 12. srpna v anglickém Devonu. Otec s adoptovanou dcerou byli poté společně pohřbeni v kostele svatého Ondřeje v Plymouthu.

Jak uvedl deník Metro, vrah obou nevinných lidí nejdříve zastřelil svou matku, když poté narazil na tatínka s nevlastní dcerou. Ti nic netušili. Zrovna venčili svého čtyřnohého mazlíčka, když je nebezpečný maniak zastřelil. Jeho řádění ani potom nebylo u konce. V nedalekém parku svou zbraň obrátil i na devětapadesátiletého Stephena Washingtona a poté na šestašedesátiletou Kate Sheperdovou.

Když si na útočníka konečně došlápla policie, spáchal sebevraždu. Na pohřeb mladé dívky a jejího tatínka přišlo tři sta lidí. Podle svědků se hrdinný otec snažil svou nevlastní dcerku před útočníkem bránit. „Vždy, když někdo umře, říká se, jaký to byl skvělý člověk, ale já to myslím opravdu z hloubi duše,“ uvedl zdrcený Martynův bratranec Jess. „Měl to nejlaskavější srdce, udělal by cokoli pro kohokoli,“ dodal.

Truchlil i pro mladou dívku. „Krásná malá Sophie, vyrostla v nádhernou, vtipnou a chytrou holčičku. Budeš mi chybět, mám zlomené srdce,“ uvedl Jess Morcom.

Střelec Davis měl být duševně nemocný a také posedlý zbraněmi. Vzhledem k jeho duševnímu zdraví se jeho matka snažila mu několikrát sehnat odbornou pomoc.