A ve vězení si v případě prokázání viny posedí pěkně dlouho. Tentokrát totiž podle policie útočil opravdu brutálně a kriminalisté jeho čin vyšetřují jako vraždu ve stadiu pokusu. „Obviněný muž přesto, že se o 6 let mladší muž vzdával, pokračoval v surovém útoku, který zakončil skokem oběma svými koleny na hlavu ležícího muže. Ten skončil s vážným zraněním v nemocnici,“ uvedla mluvčí policistů Iva Kormošová.

Násilníka policie zatkla, sotva vyšel z věznice, kde si odpykával předchozí trest. „Kriminalisté následně podali podnět státnímu zástupci k návrhu na uvalení vazby, který důvody vazby - útěk, opakování trestné činnosti, shledal,“ popsala mluvčí.

Jako by se snad muži ani na svobodu nechtělo. V base strávil dohromady za různé prohřešky už patnáct let. Nejdelší pobyt ho ale nejspíše teprve čeká, pokud se u něj prokáže vina za surový útok, do chládku může jít až na patnáct let.