Tragický pohled se naskytl sestře Kinlee (9), která svého bratříčka našla oběšeného v jeho pokoji, když si za ním přišla hrát. Zdrcený otec Brad (42) se rozhodl promluvit do médií ve snaze předejít dalším pokusům o sebevraždy mezi americkými mladistvými.

„Covid mi zabil syna. Věřím, že Hayden by tu byl stále s námi, kdyby nepropukla pandemie,“ sdělil otec. Na otázku, jak se u chlapce deprese projevovaly, nebyl Brad schopný odpovědět. „Nerozumím tomu. Byl to takový veselý chlapec, kterého milovali všichni v jeho okolí.“

Za hlavního viníka otec považuje pandemii způsobující „vlnu depresí a sebevražd“. Brad si myslí, že současná situace může být na některé příliš náročná a mnohé dovede k hraničním řešením.

V rozhovoru dále otec vzpomíná na osudný den, kterému předcházela havárie vody. Když se otec vrátil domů z práce, celý dům byl plný vody a on za pomocí svého otce a Haydena se snažil situaci vyřešit.

„Tekoucí vodu se nám podařilo opravit. Byl jsem na nás pyšný,“ popisuje Brad. „Pak Hayden odešel do svého pokoje. Myslel jsem, že si jde odpočinout,“ dodává. Po chvíli uslyšel dceřin křik. Když vběhl do pokoje, uviděl oběšeného syna, který nejevil známky života. „Ihned jsem jej sundal a snažil jsem se mu poskytnout masáž srdce, ale už bylo příliš pozdě. Bylo to strašné. Dodnes jsme se s tím ještě nesrovnal,“ svěřuje se otec.

Dle otcových slov se Hayden špatně vyrovnával s izolací. Tížilo jej, že si nemůže hrát s kamarády a distanční výuka jej vůbec nebavila.„Miloval sport, zvláště fotbal. Hayden byl na svůj věk velice aktivní a společenský,“ popisuje Brad synovu povahu.

Jako další možnou příčinu zhoršení synova psychického stavu vidí otec v rozbitém monitoru, který Hayden dostal k Vánocům. Při hraní videoher se chlapec rozzlobil a mrštil na něj ovladač. Pod podmínkou chlapcovy pomoci v domácnosti mu rodiče koupili nový.

Při vyšetřování Haydenova pokoje policisté objevili pod jeho postelí schovaný monitor, jenž byl také rozbitý. „Nevím, zda se bál, že bychom na něj byli naštvaní,“ přemítá otec.

Rodina se rozhodla natočit krátký film o svém synovi s názvem „Skoro 13 let“, jenž má být pro ostatní rodiny varováním k řešení k depresí u mladistvých. „Musíme se začít bavit o dětských úzkostech. Rodiče by měli vytušit, kdy jejich potomci uvažují o sebevraždě, a měli by jim umět pomoct,“ dodává Brad. Společně se svou manželkou se rozhodl založit organizaci Haydenův koutek na pomoc rodičům a pedagogům, aby dokázali podobné varovné signály poznat. Byla na ni vypsána i sbírka.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.